"Фольксваген" сбил парня на самокате на пешеходном переходе в Санкт-Петербурге

Иномарка сбила парня на самокате в Невском районе Петербурга Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Невском районе Санкт-Петербурга произошло ДТП с участием легковушки и молодого человека на самокате. Вечером в воскресенье, 25 октября 2020 года, 49-летний мужчина ехал по Ивановской улице на своем "Фольксваген Поло" и не обратил внимание на пешехода, оказавшегося на дороге.

- В 22:25 часов автомобиль сбил человека на самокате в районе дома 29 по Ивановской улице. Авария произошла на нерегулируемом пешеходном переходе, - сообщили в управлении ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

Под колесами машины оказался 22-летний парень. От удара он сильно пострадал. Водитель иномарки незамедлительно вызвал скорую помощь. Врачи госпитализировали молодого человека в больницу, он находился в тяжелом состоянии.

Также на место приехали сотрудники дорожной полиции. Они продолжают проверку произошедшего инцидента.