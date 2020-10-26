Резкое потепление придет в Санкт-Петербург 26 октября

В понедельник в Петербург вернется теплая осень Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербург вернулась теплая осень. В понедельник, 26 октября 2020 года, отступят дожди, небо прояснится, за счет чего, солнце прогреет Северную столицу. По прогнозам синоптиков, температура воздуха окажется выше климатической нормы. Однако второго "бабьего лета" не будет.

- Сегодня, 26 октября, основную роль в формировании метеорологических условий в Северной столице будет играть гребень антициклона. Вытянувшись с юга, он поспособствует появлению в облаках устойчивых прояснений, и понизит вероятность дождей. В такой ситуации температурные показатели окажутся на 3-4 градуса выше климатической нормы, - рассказал ведущий синоптик центра "Фобос" Михаил Леус.

Так, в Петербурге днем ожидается 9-11 градусов выше нуля, по Ленинградской области разброс от плюс 7 до 12 градусов, зависимо от района. Ветер южный, 4-9 метров в секунду.

Высокая для октября температура продержится в Петербурге как минимум до середины рабочей недели. Однако уже во вторник, 27 октября, в город вернутся дожди.