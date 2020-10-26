Полиция проводит проверку возгорания "Мерседеса" в Московском районе Санкт-Петербурга

В Петербурге полиция выясняет причины возгорания иномарки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция Московского района проводит проверку по факту возгорания автомобиля. Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 25 октября 2020 года. В 3:41 часа во дворе дома 69 по улице Ленсовета начала полыхать иномарка "Мерседес Бенц". Очевидцы вызвали бригаду спасателей и полицию.

- Сотрудники полиции, прибыв на место пожара, установились, что сгоревший автомобиль принадлежит 42-летнему жителю указанного дома. Мужчина работает экспертом в одной из городских компаний, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Позже владелец сгоревшего автомобиля подал заявление в полиции о повреждении имущества.

На данный момент правоохранители проводят проверку для того чтобы установить причины возгорания. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.