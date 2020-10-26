Пассажиров без масок в общественном транспорте начнут штрафовать с 26 октября в Санкт-Петербурге

Масштабные рейды на соблюдение масочного режима в общественном транспорте начались с 26 октября в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге на фоне роста заболеваемости усилился контроль за соблюдением противоэпидемических правил. С понедельника, 26 октября 2020 года, в городе увеличено рейдов с участием сотрудников органов внутренних дел для установления нарушителей масочного режима. Специально для этого были сформированы 18 мобильных групп, которые проверят автобусы, троллейбусы и трамваи.

- В случае выявления в транспорте пассажиров без гигиенических масок и перчаток, таким пассажирам будет выписан штраф и их обязуют покинуть салон автобуса, троллейбуса или трамвая. В метро пассажиров без средств индивидуальной защиты перестанут пускать, - рассказали в Смольном.

Единственным человеком без маски в транспорте может быть водитель, при условии, что он сидит в закрытой кабине и не продает билеты пассажирам.

Водители и пассажиры такси тоже в обязательном порядке должны использовать маски и перчатки. Соблюдение этого правила будут проверять инспекторы ГИБДД.