Труп женщины-преподавателя с отрубленным пальцем нашли в квартире в Купчино

В Купчино в своей квартире убили женщину-преподавателя вуза. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Следователи по Фрунзенскому району Санкт-Петербурга разбираются в обстоятельствах смерти молодой женщины-преподавателя Технологического института, тело которой нашли в ее квартире в Купчино. На трупе имелись следы насильственной смерти, а один палец был отрезан.

- 25 октября в 11:44 в дежурную часть по номеру 112 поступило сообщение от мужчины 1986 года рождения, работающего строителем, о том, что в квартире дома 12 по улице Димитрова им обнаружен труп хозяйки квартиры, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Уже через 15 минут на место ЧП была оперативная группа. При осмотре квартиры полицейские нашли тело женщины с повреждением шеи и отсутствием фаланги пальца.

Позднее было установлено, что погибшей 34 года и она работала старшим преподавателем биохимии в Санкт-Петербургском государственном технологическом институте.

Тело отправили в морг на судмедэкспертизу, а по факту произошедшего завели дело об убийстве. Предположительный мотив – хищение денег со счета погибшей.