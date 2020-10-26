Еще 715 человек заболели коронавирусом в Санкт-Петербурге за сутки

Новый рекорд: еще 715 больных коронавирусом за сутки в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

И вновь рекорд зафиксирован по суточной заболеваемости коронавирусом в Санкт-Петербурге за последние сутки. Еще 715 человек заразились инфекцией «ковид-19». Это наибольший показатель за все время пандемии. Рекорд установлен и в общем по стране.

- По состоянию на 10:40 в России зафиксировано 17 347 случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших с начала пандемии составило 1 531 224 человека, - сообщает Оперативный штаб.

1 146 096 из них выздоровели, а 26 269 - скончались.

По Санкт-Петербургу цифры такие: 57 515 случаев заболевания всего (+715 за сутки). Выздоровевших - 36 430 (+390). Смертельных исходов за воскресенье традиционно не зафиксировано, поэтому количество умерших осталось прежним – 3627.

В активном состоянии болезни находятся 17 458 пациентов.

В Ленинградской области также рекорд – 127 заболевших за сутки (10 782 всего). 33 человека вылечились (6255), а шестеро скончались (116).