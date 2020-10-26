Три пешехода погибли под колесами машин за вечер воскресенья в Петербурге и Ленобласти

Три смертельных ДТП с пешеходами произошло за вечер воскресенья. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сразу три смертельных ДТП произошли в Санкт-Петербурге и Ленинградской области с участием пешеходов вечером минувшего воскресенья. Трагедии произошло в темное время суток или тогда, когда солнце уже заходило.

- 25 октября в 18:19 в Тосненском районе Ленобласти, в городе Любань фура «ДАФ» сбила человека, - сообщает источник в правоохранительных органах

Выездом на место ДТП было установлено, что в крайней правой полосе грузовик сбил человека на пешеходном переходе. Мужчина погиб на месте. Жертвой аварии оказался 39-летний гражданин Белоруссии, живущий в Петербурге.

Примерно в то же время, но на дороге Красное Село-Гатчина-Павловск, вне зоны перехода «Пежо» - каблук сбил молодого мужчину, которого от удара бросило под колеса встречного «Рено». Мужчина погиб, а водитель «Рено» скрылся с места ДТП. Его ищут.

Третья трагедия произошла в Кингисеппском районе Ленобласти. Около восьми вечера на дороге от порта Усть-Луга, кроссовер «Вольво» сбил мужчину. 41-летний пешеход погиб на месте.