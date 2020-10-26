Полиция раскрыла загадочную кражу у женщины-предпринимателя в Санкт-Петербурге

Полиция расскрыла кражу на миллион у бизнесвумен в Петербурге / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции раскрыли крупную кражу у местно бизнесвумен. 22 октября 2020 года в отделение Василеостровского района обратилась 36-летняя женщина, индивидуальный преподаватель. Она рассказала, что дала на хранение своей знакомой крупную сумму денег и украшения, но обратно получила не все.

- Со слов женщины, вечером 13 апреля у дома 39, корпус 1 по Наличной улице она встретилась с 59-летней учительницей младших классов одной из школ города и передала ей на хранение пакет, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу.

В пакете были 3 миллиона рублей, ноутбук, ювелирных украшений на 1,1 миллиону рублей и бижутерии на 20 тысяч рублей. Однако когда женщина забрала запечатанный полиэтиленовый пакет, то обнаружила в нем не все свои пожитки. Ей вернули всего 2,25 миллиона рублей, золотой браслет и бижутерию. Потери женщина оценила в 1 896 тысяч рублей.

Полиция начала проверку и вышла на подозреваемого. 25 октября правоохранители задержали 33-летнего безработного, который проживает в одной квартире с учительницей. Выяснилось, что в июне он залез в пакет и вытащил оттуда ювелирные украшения и 700 тысяч рублей.

Сейчас подозреваемый находится под стражей. Расследование продолжается.