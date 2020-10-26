Из Пулково появятся прямые рейсы на родину Деда Мороза

Полет к Дедушке Морозу и обратно будет стоить 11 тысяч на человека. Фото: Артем КИЛЬКИН

Прямые рейсы на родину Деда Мороза – в Великий Устюг, откроются из Санкт-Петербурга в ближайшее время. Слетать в гости к доброму волшебнику можно будет специальными чартерами в конце декабря и начале января.

- На родину Деда Мороза можно будет улететь без пересадок 25 и 27 декабря 2020 года, а также 3, 5, 8 и 10 января 2021 года. Направление будут обслуживать воздушные суда CRJ-200, вместимостью до 50 пассажиров, - сообщает пресс-служба Пулково.

Кроме этого, с 15 ноября стартуют перелеты из Санкт-Петербурга в Великий Устюг со стыковкой в Череповце: по вторникам, пятницам и воскресеньям.

В петербургском аэропорту отмечают, что последний раз улететь в Великий Устюг напрямую можно было шесть лет назад. Но потом рейсы сняли.

Что касается стоимости билетов, то, по сведениям перевозчика, путь в одну сторону обойдется в 5500 рублей с человека. И, если вы не планируете задержаться у Дедушки Мороза в гостях, то еще столько же обратно.