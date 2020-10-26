Почти 5 тысяч деревьев высадили в Санкт-Петербурге с начала октября

Почти 5 тысяч деревьев высадили в Петербурге за октябрь Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге подходит к концу традиционный осенний месячник по благоустройству. С начала месяца на 23 октября 2020 года, в городе высажено 4780 деревьев, 14 600 кустов и 119 050 цветов. Также было убрано более 109 миллионов "квадратов" парков, скверов и садов.

- Традиционный осенний месячник по благоустройству начался 1 октября и завершится с ближайшую субботу – 31 октября. Специалисты за это время готовят городские территории к зиме, выполняют консервацию объектов, собирают упавшую листву, выполняют генеральную уборку, - рассказали в Смольном.

Также благоустройством занимались администрации районов и органы местного самоуправления. За три недели месяца они ликвидировали 31 незаконную свалку, убрали более 81 миллиона квадратных метров парков и посадили более 2 200 деревьев и 27 100 кустов.