«Толпа» козлов и баранов мешает водителям в Ломоносове

Бараны вышли на дорогу в Ломоносове. Фото: vk.com/spb_today

Козлы и бараны, самые настоящие, с рогами и копытами, почти что перекрыли движение по одной из дорог в Ломоносове, ведущей в сторону КАД. С десяток животных снял на видео один из проезжавших по трассе автомобилистов.

- Толпа козлов и баранов на выезде из Ломоносова в сторону КАД, - написал водитель в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», где опубликована запись с авторегистратора.

На кадрах съемки видно, что парнокопытные сгрудились на левой полосе и не дают проехать транспорту. Ситуация осложняется тем, что дорога ограничена отбойниками, через которые животным перебраться непросто.

Впрочем, один ряд для движения козлы и бараны все же оставили. А пользователи соцсетей начали состязаться в остроумии и гадать, откуда «бяшки» прискакали: «От бабки в Университете отбились, я их там видел, и еще пару коров»; «То-то я думаю, утром в городе пробок не было, а вон они где оказывается».

А некоторые все же пожалели козликов: «Бедняжки, как они там оказались. Представляю, как перепуганы».