Смольный даст денег городским баням на зарплату сотрудникам

Баням дадут денег на погашение долгов по зарплате. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Власти Санкт-Петербурга дадут денег городским баням на зарплату для сотрудников. Из-за коронавируса и связанными с ним ограничениями, в банях упало число посетителей, а платить работникам стало нечем. Появились и долги по зарплате.

- Принято социально важное решение поддержать субсидией 13 городских общественных бань. Предприятия смогут погасить долг по зарплате и сохранить коллективы, – заявил на совещании с членами городского правительства губернатор Петербурга Александр Беглов.

Пресс-служба Смольного отмечает, что средства в размере 13,2 млн рублей получат восемь предприятий, принадлежащих Петербургу, в состав которых входят 13 городских бань.

Весной-летом 2020 года бани были закрыты почти три с половиной месяца, а после открытия сохранили социальные цены. Одно посещение здесь стоит от 45 до 60 рублей. В бани часто ходят пенсионеры.

- Мы должны поддержать сами организации и людей, которые там трудятся. Их работа влияет на качество жизни петербуржцев, - отметил глава города.