Смольный подвел первые итоги усиления контроля за мерами безопасности по коронавирусу в Санкт-Петербурге

Смольный сообщил о положительном эффекте усиленного контроля за мерами безопасности в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Власти Санкт-Петербурга подвели первые итоги усиления контроля за мерами безопасности по коронавирусу. Напомним, с 26 октября в Северной столице в три раза увеличили количество проверок как предприятий, так и рядовых горожан, находящихся в общественных местах. От организаций, например, требуют соблюдения стандарта безопасности и наличия соответствующего QR-кода. В рейдах участвуют полицейские, сотрудники Роспотребнадзора, прокуратуры и чиновники местных администраций.

- Теперь мы задействовали в рейдах в 2 раза больше сотрудников Ситуационного центра по вопросам соблюдения стандартов безопасности. Это позволит ежедневно проверять в 3 раза больше объектов, чем раньше. Обстановка осложняется, поэтому необходимо неукоснительно соблюдать правила, - цитируют губернатора в пресс-службе Смольного.

По словам властей, жесткий контроль уже дал результат – нарушителей среди организаций стало гораздо меньше. А те предприятия, что ранее не имели QR-кода, сейчас ими обзавелись. Легальных бизнесменов в городе уже 43 247.