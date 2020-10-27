Видео жесткого избиения мужчины на улице Декабристов в Санкт-Петербурге опубликовала полиция

Полицейские задержали подозреваемого в избиении мужчины на улице Декабристов / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Полиция Санкт-Петербурга задержала подозреваемого в жестком избиении мужчины. Правоохранители вышли на любителя драк в понедельник, 26 октября 2020 года, благодаря камере наружного наблюдения, которая запечатлела все нападение на видео.

- Поздно вечером полицию Адмиралтейского района поступило сообщение о конфликте между гражданами у дома 49 на улице Декабристов, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу.

Позже в полицию поступила еще телефонограмма, в которой говорилось о госпитализации с того же адреса 47-летнего мужчины в тяжелом состоянии.

Полиция возбудила уголовное дело и приступила к поискам. Благо, вся драка попала на видео. Так, спустя время в одной из квартир дома 50 на улице Декабристов был задержан 30-летний местный житель, ранее неоднократно судимый.

Сейчас подозреваемый находится под стражей, а правоохранители продолжают расследование.