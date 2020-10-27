Двухэтажное деревянное здание загорелось в Московском районе Санкт-Петербурга

Улицы в Московском районе Петербурга перекрыты из-за пожара в двухэтажном здании Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Утро вторника, 27 октября 2020 года, в Санкт-Петербурга началось "жарко". В Московском районе города в девятом часу произошел пожар. По сообщению пресс-службы МЧС Северной столицы, полыхает деревянное здание. Масштаб бедствия пока что устанавливается.

- Киевская дом 5, Московский район. Горит двухэтажное деревянное здание размером в плане 10 на 10 метров. Площадь пожара устанавливается, - сообщили о происходящем спасатели.

На данный момент пожарные находятся на месте и уже борются с огнем. Жилое или заброшенное горящее здание, на данный момент не сообщается. Есть ли пострадавшие, также не известно.

Причины возгорания здания будут установлены позже экспертами, после того, как пожарные ликвидируют огонь.

Также ГИБДД сообщают, что из-за пожара временно перекрыто движение движение от Новорыбинской улицы до Московского проспекта.