Слесарь-авторемонтник с другом угнали машину клиента в Василеостровском районе Санкт-Петербурга

Полиция поймала подозреваемых в угоне машины клиента автосервиса в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Полиция Санкт-Петербурга поймали слесаря по авторемонту и его приятеля, которые решили покататься на машине клиента. Около трех часов ночи в понедельник, 26 октября 2020 года, сотрудники ДПС остановили машину, в которой находились пьяные мужчины. Оказалось, что машина им не принадлежит.

Полиция остановила машину, в которой сидели слесарь салона и его друг / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

- "Фольксваген Джета" был остановлен у дома 28 по Наличной улице. Полицейские начали проверять документы у водителя. Оказалось, что это безработный 46-летний местный житель, у которого нет прав для вождения автомобиля. К тому же, он был сильно пьян, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу.

На пассажирском сидении был приятель-ровесник водителя, работающий слесарем в фирме по ремонту автомобилей. Мужчин забрали в полицию для выяснения обстоятельств, а машину отогнали на штрафстоянку.

Сейчас подозреваемые под стражей / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В тот же день в полицию обратился владелец машины. Он рассказал, что 21 октября отдал в ремонт автомобиль пойманному слесарю, а после узнал, что машина оказалась на штрафстоянке.

Сейчас по факту возбуждено уголовное дело. Оба подозреваемых находятся под стражей.