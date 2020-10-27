Мужчина забил соседа кочергой в Волховском районе Ленинградской области

Полиция задержала мужчину, который избил кочергой соседа в Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Волховском районе Ленинградской области полиция задержала мужчину, который подозревается в жестоком избиении соседа. Вечером в понедельник, 26 октября 2020 года, правоохранители заключили под стражу 34-летнего разнорабочего спустя два месяца после того, как его сосед казался в больнице в тяжелом состоянии.

- Еще 28 августа в Волховскую межрайонную больницу был госпитализирован 42-летний мужчина, проживающий в доме 13 по Кольцевой улице в городе Сясьстрой, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

У избитого была сочетанная травма головы, конечностей, перелом правой берцовой кости. Сам мужчина находился в состоянии средней тяжести. В больнице он рассказал, что его избил кочергой сосед.

Спустя пару месяцев лечения мужчине поставили все же тяжелый вред здоровью и полиция возбудила уголовное дело. Сейчас подозреваемый в нападении находится под стражей. Расследование продолжается.