Более 33 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки

Еще 33 тысячи человек сдали тест на коронавирус в Петербурге 26 октября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Смольный продолжает отчитываться о ходе обследования населения на наличие коронавируса. По данным на вторник, 27 октября 2020 года, накануне более 30 тысяч жителей Санкт-Петербурга сдали анализы на тестирование. Всего в России за последние сутки было проведено 402 тысячи тестов на COVID-19.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 33424 человека. Под медицинским наблюдением находится 3839 человек. Из них 47 - в обсерваторе, 1430 - контактные, 2362 - на самоизоляции, - рассказали в администрации города.

С начала пандемии в Петербурге зафиксировано более 57,5 тысяч зараженных, выздоровели почти 36,5 тысяч пациентов. На данный момент с болезнью борются около 20 тысяч горожан.

Напомним, что в Петербурге идет жесткий контроль за соблюдением масочного режима. Всем жителям необходимо носить средства защиты в общественном транспорте и местах.