Больница имени Мечникова возобновила прием больных коронавирусом в Санкт-Петербурге 27 октября

Больница Петра Великого СЗГМУ им. Мечникова возобновила прием больных коронавирусом Фото: Александр ГЛУЗ

В Санкт-Петербурге идет вторая волна коронавируса, поэтому многие больницы возобновляют прием больных. Так, со вторника, 27 октября 2020 года, больница Петра Великого имени Мечникова снова начала лечить зараженных. В стационаре специально развернуты 178 коек.

- Привлечение мощностей федеральных стационаров создаст необходимый резерв и даст возможность не сокращать объемы плановой и специализированной медицинской помощи в Петербурге, - подчеркнул вице-губернатор Олег Эргашев.

В ближайшее время, 1 ноября, Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени Павлова тоже возобновит прием больных коронавирусом. В больнице уже подготовлены 250 коек.

Сейчас на передовой пандемии находятся 17 больниц города. Всего развернуты 6713 коек. Из них свободны 1003 места - это 15 процентов коечного фонда.