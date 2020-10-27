Коечный фонд для больных коронавирусом загружен на 85 процентов в Санкт-Петербурге

В Петербурге занято 85 процентов коечного фонда для больных коронавирусом Фото: Александр ГЛУЗ

На вторник, 27 октября 2020 года, свободных мест в коечном фонде Санкт-Петербурга для больных коронавирусом осталось всего 15 процентов. Об этом рассказал вице-губернатор Северной столицы Олег Эргашев. Тем временем, число зараженных с каждым днем стремительно растет.

- В данный момент в Петербурге пациентов с COVID-19 принимают 17 стационаров, развернуты 6713 коек, из которых свободно 1003 койки, - сообщили в администрации города на Неве.

Утром 27 октября прием больных коронавирусом возобновила больница имени Мечникова. Развернуто 178 коек. 1 ноября с зараженными снова начнет работать Первый медицинский университет.

Отметим, что с начала пандемии в Петербурге заболели уже более 58 тысяч человек, выздоровели более 36,8 тысяч и умерли 3 674 человек.