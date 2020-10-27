Крысу, бегавшую по полкам с хлебом, сняли на видео в одном из супермаркетов Санкт-Петербурга

Крысу заметили на полках с выпечкой в магазине на Пятилеток. Фото: vk.com/spb_today_unpublished

Маленького и пушистого любителя выпечки заметили покупатели в одном из супермаркетов Невского района Санкт-Петербурга. В сетевом магазине удивленные посетители заметили крупную крысу, бегавшую по стеллажам с хлебом.

- Маленький любитель булочек в «Дикси» на проспекте Пятилеток, - пишут горожане, снявшие инцидент на видео в паблике. «Неизданное. ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На съемке хорошо заметно, как крупная коричневая крыса спокойно сидит на верхней полке стеллажа, где лежит различная выпечка. Сначала грызун попытался вскрыть пакт с творожным кексом, потом обратил внимание на маковый рулет, но в итоге, испугавшись человека, решил ретироваться.

Однако и сам молодой мужчина, снимавший видео, также оказался не рад встрече с крупной крысой, поэтому позвал на помощь продавцов торговой точки.

Чем закончился инцидент, увы, осталось за кадром.