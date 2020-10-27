Подросток выжил, упав с крыши 9-этажного дома в Санкт-Петербурге

Мальчик чудом выжил, упав с крыши девятиэтажки в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге 15-летний мальчик чудом выжил, упав с огромной высоты. В два часа дня в понедельник, 26 октября 2020 года, в полицию поступило сообщение о том, что с крыши девятиэтажного дома слетел на землю подросток. Реанимация немедленно забрала его в больницу.

- Инцидент произошел в доме 17, корпус 2, по Шлиссельбургскому проспекту. Парня госпитализировали в НИИ Скорой помощи, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

В больницу мальчика доставили в тяжелом состоянии. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, перелом костей таза и позвоночника.

Пострадавшим оказался 15-летний первокурсник одного из городских лицеев. Сам подросток живет с 37-летней мамой, работающей юристом. На учете семья не состоит.

На данный момент полиция проводит проверку, чтобы установить, как мальчик упал с крыши дома.