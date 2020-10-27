Число заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге на 27 октября 2020 года установило новый рекорд

Еще 721 человек заболели коронавирусом в Петербурге на 27 октября Фото: Олег ЗОЛОТО

Вторая волна пандемии продолжает набирать обороты. Число заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге на 27 октября 2020 года составило 721 человек. Это новый рекорд за все время эпидемии. Всего в России за сутки коронавирус выявили у 16 550 человек.

- За время пандемии в Петербурге официально заразились 58 236 человек. Из них полностью победили коронавирус 36 833 пациента (+403 человека за сутки). Новыми жертвами инфекции стали 47 человек, за все время летальных исходов зафиксировано 3 674, - сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Правительство Петербурга каждый день напоминает и настаивает на том, чтобы горожане носили защитные маски в общественных местах. Соблюдать правило придется строго - в Северной столице усилили контроль с помощью мобильных бригад, которые могут штрафовать нарушителей.

В Ленинградской области за сутки коронавирус обнаружили еще у 129 человек. Всего заболели 10 911, выздоровели 6 618 и скончались 116 человек.