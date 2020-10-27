Еще 47 человек умерли от коронавируса в Санкт-Петербурге

Еще 47 пациентов умерли от коронавируса в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Еще 47 человек стали жертвами коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге. Такие данные по суточной смертности зафиксированы на утро 27 октября. Но причины резко возросшей смертности просты: в списки вошли умершие пациенты за выходные.

- На 10:40 утра 27 октября в Санкт-Петербурге зафиксировано еще 47 летальных исходов в результате заболевания инфекцией «ковид-19». Общее число жертв с начала пандемии достигло 3674, - сообщает федеральный портал «Стопкоронавирус».

По этим показателям город остается на втором месте в России. Всего по стране за сутки скончались 320 пациентов. Из них 61 – в Москве (6503 всего) и 14 – в Московской области (1563 жертвы с начала 2020 года).

Отметим, что в Петербурге опять установлен суточный рекорд по заболеваемости. Коронавирус выявлен еще у 721 жителя города, выздоровели 403. В активном состоянии болезни находятся 17 729 пациентов.