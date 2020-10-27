Трассу "Кола" полностью перекроют в Ленинградкой области 29 октября

Трассу "Кола" перекроют на 2 часа 29 октября в Ленинградской области Фото: Олег ЗОЛОТО

Управление федеральными автомобильными дорогами предупредило о том, что собирается ограничивать движение по трассе "Кола", ведущей из Санкт-Петербурга через Петрозаводск и Мурманск до границы с Норвегией. Дорогу перекроют в ночь на 29 октября в районе реки Невы в Ленинградской области.

- В связи с проведением регламентных работ в период с 00:00 до 02:00 будет производиться технологическая разводка моста через реку Нева федеральной автомобильной дороги Р-21 "Кола", расположенного рядом с деревней Марьино Кировского района Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто, - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский.

Также в управлении добавили, что разводка моста может быть отменена, если ветер усилится до 15 метров в секунду.

Планируется, что перекрытие дороги ночью не создаст больших пробок, так как в это время минимальная интенсивность движения на трассе.