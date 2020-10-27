На видео попала кража браслета у пассажира бизнес-класса в Пулково

Кража в бизнес зале аэропорта Пулково попала на видео Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге полиция аэропорта Пулково раскрыла кражу браслета одной из пассажирок. Во вторник, 27 октября 2020 года, в управлении МВД рассказали, что к ним обратилась девушка, летевшая из города на Неве в Новосибирск, и попросила помочь найти ее браслет.

- Девушка пояснила, что оставила аксессуар в бизнес зале зоны вылета Централизованного пассажирского терминала. Стоимость пропажи оценила в 4 тысячи рублей, - рассказали в управлении на транспорте.

Полицейские просмотрели камеры наблюдения и заметили на видео подозреваемую. Ей оказалась 47-летняя безработная жительница Красноярска.

Женщина находилась в бизнес зале и ждала свой рейс в Красноярск. Заметив, что на соседнем столе остался браслет, она осмотрелась по сторонам, убедившись, что за ней не наблюдают, и забрала его.

Подозреваемую задержали в аэропорту Красноярска. Женщине грозит до двух лет тюрьмы.