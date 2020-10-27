Суды Санкт-Петербурга переходят на особый карантинный режим работы с 28 октября

В судах Петербурга вводят усиленный карантинный режим. Фото: ОПС СПб

Суды Санкт-Петербурга с 28 октября переходят на более жесткий карантинный режим работы. Слушать дела здесь продолжат как и раньше, а вот посетителей в залы уже не пустят. Есть ограничения и для непосредственных участников процесса.

- С 28 октября 2020 года и до особого распоряжения мы переходим на работу в следующем режиме: Рассматриваются все категории дел. Участники судопроизводства допускаются в здания, залы и кабинеты только в масках и перчатках. Допуск слушателей в здания судов запрещен, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

А от всех присутствующих потребуют соблюдения социальной дистанции в 1,5 метра минимум.

Также отменяется личный прием граждан, а подавать документы теперь можно только в электронном виде и никак иначе.

- Берегите себя! – отмечают в пресс-службе.

Напомним, что согласно постановлению главного санитарного врача России, с 28 октября по всей стране ужесточается масочный режим. Носить средства защиты придется даже в лифтах и на автопарковках.