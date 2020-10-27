Петербургский актер Сергей Мигицко заболел коронавирусом

Сергей Мигицко заболел коронавирусом, но уже идет на поправку. Фото: Театр им. Ленсовета.

Известный петербургский артист театра и кино Сергей Мигицко заболел коронавирусом. Об этом, а также о состоянии 67-летнего актера, рассказали в Театре имени Ленсовета, где Мигицко служит.

- Сергей Григорьевич давно заболел коронавирусом, но болезнь протекает у него легко, он нормально себя чувствует, и сейчас ждет второй отрицательный тест, – рассказала газете «Петербургский дневник» художественный руководитель театра Лариса Луппиан.

В спектакле «Без вины виноватые», в котором Сергей Мигицко играет роль богатого барина Нила Дудукина, его заменит Олег Леваков. Представление состоится 27 октября и начнется в 19:00.

Также заменят Сергея Мигицко и в спектакле «Летучая мышь», который идет на сцене «Мюзик-Холла». Увидеть любимого артиста в этой постановке можно будет не раньше декабря.