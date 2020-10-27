Съезд с КАДа на Октябрьскую набережную перегородили ГАЗ и КамАЗ

Два грузовика перекрыли съезд с КАДа на Октябрьскую набережную. Фото: УПРДОР "Северо-Запад".

Два грузовика, не поделившие дорогу, остановили движение по съезду с КАДа на Октябрьскую набережную. Из-за аварии тут же встал и Вантовый мост на внешнем участке кольцевой автодороги.

- По предварительным данным, в 12:40 на съезде, расположенном на км 85 внешнего кольца КАД, произошло столкновение автомобилей ГАЗ и КамАЗ. В связи с тем, что поврежденные автомобили полностью заняли проезжую часть съезда, проезд перекрыт, - сообщает пресс-служба управления федеральных автодорог «Северо-Запад».

Столкновение было касательным и серьезных повреждений грузовики не получили, но и уехать с места ДТП просто так нельзя. Сейчас здесь работают сотрудники ГИБДД, которые оформляют протокол. А на Вантовом мосту и съезде с КАД в сторону Октябрьской набережной тем временем выросла пробка. Ее длина уже превышает два километра.

ОБНОВЛЕНО: Движение открыто.