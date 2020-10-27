Петербуржец обвинил знакомого в изнасиловании его 15-летней дочери

Полиция выясняет обстоятельства изнасилования 15-летней девочки в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция проверят заявление об изнасиловании 15-летней девочки. Вечером в понедельник, 26 октября 2020 года, в отделение Красносельского района обратился 42-летний мужчина, работающий сантехником в одной из городских компаний. Мужчина рассказал, что узнал о том, что над его дочерью надругались и даже назвал имя обидчика.

- Заявитель уточнил, что инцидент произошел 24 августа 2020 года в квартире дома 26, корпус 2, по проспекту Героев. Со слов мужчины, его дочь там изнасиловал хозяин квартиры, 34-летний знакомый, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Все материалы дела были сразу же переданы в следственный комитет, так как жертвой насилия оказалась девочка, не достигшая 16-летнего возраста.

На данный момент еще ведется проверка в связи с заявлением. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.