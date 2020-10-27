Единую систему учета всех инфекционных заболеваний предложили создать в Санкт-Петербурге

Беглов предложил создать единую систему учета всех инфекционных заболеваний Фото: Олег ЗОЛОТО

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поддержал идею Минздрава о формировании отдельного нацпроекта по борьбе с инфекционными заболеваниями и противодействию биологическим угрозам, а также предложил создать единую систему учета всех случаев болезней. Эту мысль он высказал во вторник, 27 октября 2020 года, в ходе панельной дискуссии "Национальные цели развития РФ на период 2030 года."

- Принимая во внимание риск возможных пандемий в будущем, мы поддерживаем предложение Минздрава. В новом национальном проекте необходимо предусмотреть единую систему учета и регистрации всех случаев инфекционных заболеваний, – заявил губернатор Александр Беглов.

Также он добавил, что весь мир не был готов к коронавирусу и никто не думал, что он так повлияет и изменит нашу жизнь. По словам губернатора, ситуация с распространением коронавируса в Петербурге тревожная, но контролируемая.

- Город готов к любому развитию событий, коек, СИЗов, оборудования, лекарств достаточно. Мы за это время накопили достаточные материальные ресурсы, - добавил он.