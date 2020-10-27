Суд оштрафовал сотрудника «Мостотреста» за очаг коронавируса на работе

Суд оштрафовал начальника службы охраны труда «Мостотреста» за "ковид-нарушения". Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Суд оштрафовал и.о. начальника службы охраны труда «Мостотреста» за массу нарушение по коронавирусу. Роспотребнадзор наведался на рабочее место петербуржца еще 4 августа и выявил очаг инфекции. COVID-19 в итоге диагностировали только у одного рабочего.

- Проверка выявила следующие нарушения. Во-первых, отсутствие антисептиков в санузлах, складе, диспетчерской, раздевалках. Во-вторых, в комнате приема пищи нет раковины. В-третьих, в нескольких кабинетах сотрудники находились без средств индивидуальной защиты рук. В-четвертых, не было дезинфекций помещения общего пользования, а специалисты-дезинфекторы не прошли профподготовку и аттестацию, - рассказывают только малую часть нарушений в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Руководитель службы охраны труда свою вину признал и согласился с претензиями. Мужчина заверил, что все нарушения оперативно устранили. Однако суд все равно оштрафовал его на 25 тысяч рублей.