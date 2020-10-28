Авто перевернулось при жестком ДТП на КАД в Санкт-Петербурге

Иномарка перевернулась на крышу в ДТП на КАД утром 28 октября Фото: принтскрин видео.

Утро на Кольцевой автодороги началось с ДТП. Около 7 часов среды, 28 октября 2020 года, на внутренней стороне КАД вблизи пересечения с Ропшинским шоссе произошла авария. Один из автомобилей от удара перевернулся в воздухе и упал на крышу. Об инциденте в социальной сети рассказали очевидцы.

- Очередной гонщик хотел показать свое мастерство на мокром асфальте,вот и показал, - недовольно прокомментировал информацию о ДТП один из пользователей соцсети.

Очевидец не указал, сколько именно машин пострадало в аварии. На опубликованном в сети видео видно три машины: две стоят у левой обочины, еще одна белая иномарка лежит на крыше. Автомобилей скорой помощи и ГИБДД на месте не видно, вероятно, еще в пути.

На данный момент авария особо проезду не мешает. Есть небольшой затор в районе деревни Горбунки.