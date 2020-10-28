Полиция разыскивает извращенца в бежевой куртке за домогательства к девочке в парадной дома в Санкт-Петербурге

В Петербурге разыскивают мужчину, пристававшего к маленькой девочке на Типанова Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Московского района Санкт-Петербурга разыскивает мужчину, который домогался маленькую девочку в парадной одного из жилых домов на улице Типанова. В шесть часов вечера во вторник, 27 октября 2020 года, в отделение МВД поступило сообщение от женщины о том, что в парадной находится извращенец.

- Поступило сообщение о том, что в парадной дома 32, корпус 2 по улице Типанова мастурбирует неизвестный. Когда полиция приехала на место, звонившая женщина пояснила, что инцидент произошел утром с ее восьмилетней дочерью, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Полицейские осмотрели парадную и изъяли видеозапись с камеры наблюдения. По записи они узнали, что инцидент с девочкой произошел в 12:30 часов. Мужчине, который приставал к ребенку на вид 30 лет, нормального телосложения. Одет был в куртку с капюшоном и рукавами бежевого цвета, синие джинсы и темную обувь.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.