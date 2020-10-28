Более 33 тысяч петербуржцев обследовали на коронавирус за сутки

Последние данные на утро 28 октября приводит городской Оперштаб. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Больше 33 жителей Санкт-Петербурга прошли обследование на наличие коронавируса за минувшие сутки. Такие данные на утро 28 октября приводит городской Оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением инфекции «ковид-19».

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 33 424 человека. Под медицинским наблюдением находится 3625 человек. Из них 47 - в обсерваторе, 1731 - контактные, 1847 - на самоизоляции, - сообщает пресс-служба Смольного.

Напомним, что последние дни в городе каждый раз фиксируется рекорд по суточной заболеваемости. Вместе с этим растет и количество обеспокоенных горожан, которые звонят на горячую «коронавирусную» линию. За минувшие 24 часа на номер 122 поступило 648 вызовов.

Также активнее начинают работать и волонтеры, которые помогают пожилым людям на дому и пациентам, лежащим в госпиталях, в том числе в павильонах «Ленэкспо».

С 5 октября на портале #мывместе зарегистрировались уже 583 волонтера. За сутки они выполнили 615 заявок о помощи.