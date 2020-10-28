21-летнему студенту грозит тюрьма за секс с 13-летней девочкой в Ленинградской области

Студенту грозит 10 лет тюрьмы за секс с 13-летней девочкой во Всеволожске Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Студент из города Всеволожск, Ленинградской области, может попасть в тюрьму за секс с девочкой. В ночь на среду, 28 октября 2020 года, полиция Всеволожского района поместила 21-летнего парня под стражу за взрослые отношения с 13-летней школьницей. Сейчас ему грозит серьезное уголовное разбирательство.

- В октябре 2020 года в полицию поступила информация о том, что 21-летний местный житель, учащийся первого курса одного из техникумов города, с 28 августа по 1 октября, приглашал девочку к себе домой на улицу Доктора Сотникова. Там с девочкой парень вступал в половые отношения, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Изначально полиция возбудила уголовное дело по статье о половом сношении с лицом до 16 лет. Однако оказалось, что девочке нет еще 14 лет. Теперь парню грозит до 10 лет тюрьмы.