Смольный обеспечит 272 тысяч школьников льготным горячим питанием в Санкт-Петербурге

Город обеспечит 272 тысячи петербургских детей льготным питанием Фото: Олег ЗОЛОТО

Санкт-Петербург планирует обеспечивать порядка 272 тысяч детей льготным питанием. Об этом заявили в Смольном в среду, 28 октября 2020 года. Отмечается, что город досрочно справился с поставленным планом, чтобы к 2023 году ученики младших классов получали бесплатные завтраки и беды.

- С 1 сентября горячее питание получают более 220 тысяч учеников начальной школы, - рассказали в администрации города на Неве.

На ближайшие три года на еду школьникам планируется выделить 5,9 миллиардов рублей, из них 1,9 миллиард рублей - а 2021 году. При этом часть средств выделяется из федерального бюджета. До 2023 года Петербургу отчислили 3,6 миллиарда рублей.

Также питание будет предоставлено на льготной основе отдельным категориям граждан. На эти цели в бюджете на три года предусмотрено 7,9 миллиардов руб. Льготное питание в Петербурге получат 272 тысячи детей.