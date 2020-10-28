Больше 49 миллиардов рублей составят расходы Санкт-Петербурга из-за коронавируса в 2020 году

Пандемия больно ударила по бюджету Санкт-Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Расходы Санкт-Петербурга на меры, связанные с борьбой против коронавируса, превысят 49 миллиардов рублей. И это только в 2020 году. Такие цифры привел вице-губернатор города Эдуард Батанов, выступая перед депутатами Заксобрания с докладом о проекте бюджета ближайшие три года.

- Главный финансовый документ формировался в беспрецедентно сложных условиях. Во время предыдущих кризисов Петербург сталкивался только с падением доходов. Эпидемия коронавируса потребовала еще и значительных сверхплановых расходов, - отметил Батанов, чьи слова приводит пресс-служба Смольного.

При этом не все 49 миллиардов были потрачены из городского бюджета. 19 из них на меры по предупреждению распространения инфекции «ковид-19» дал федеральный центр.

Также Эдуард Батанов отметил и меры, которые город принял для оказания помощи бизнесу. В сумме они «потянули» на 18 миллиардов рублей.