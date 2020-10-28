Смольный собирается увеличить доходы Санкт-Петербурга в 2021 году

Доходы Петербурга в 2021 году увеличатся на 9% Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Доходы Санкт-Петербурга в 2021 году увеличатся на 9 процентов. Такое заявление сделал Смольный в среду, 28 октября 2020 года. Депутаты законодательного собрания сегодня рассмотрели проект бюджета, который предусматривает доходы в размере 623,5 миллиардов рублей, расходы – 710,7 миллиардов рублей, дефицит составит 87,2 миллиардов рублей или 14,6 процентов от объема собственных доходов.

- Бюджет на 2021 год назвали бюджетом "восстановительного роста". Большая часть расходов расписана на социальную сферу, - отметили в администрации города.

Рост доходов на 9 процентов запланирован с учетом корректировки, которая была проведена весной, в начале пандемии.

Бюджет на 2021-2023 года в Петербурге пойдет в том числе на стабилизацию пандемии в городе, отказ от возврата к жестким ограничениям, улучшение ключевых макроэкономических показателей.