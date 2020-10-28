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Политика

Новый пакет помощи бизнесу включили в бюджет Санкт-Петербурга на 2021 год

Смольный собирается продлить "налоговые каникулы" для молодых предпринимателей
Лилия КОЗЛОВА
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Бюджет Петербурга на 2021 год предусматривает третий пакет помощи бизнесу

Бюджет Петербурга на 2021 год предусматривает третий пакет помощи бизнесу

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В среду, 28 октября 2020 года, в Законодательном собрании Санкт-Петербурга принимается бюджет на 2021 год. Одним из целых "пакетов" документов стала поддержка бизнеса, который сильно пострадал из-за пандемии. Так, в проекте бюджета на 2021 год предложено ввести мораторий на применение результатов государственной кадастровой оценки, проведенной в текущем году.

- Предусматриваются новые льготы для участников региональных инвестиционных проектов, продление "налоговых каникул" по патентной и упрощенной системам налогообложения для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в производственной, социальной или научной сферах, - рассказали в Смольном.

Также город хочет расширить виды деятельности по патентной системе налогообложения для их плавного перехода с единого налога на вмененный доход, а также продлить до конца 2021 года льготы по налогу на имущество для организаций социально-культурной сферы.

Сохранятся и ранее принятые меры, такие как пониженные налоговые ставки по налогу на прибыль для резидентов особой экономической зоны и для предприятий-экспортеров компьютерного программного обеспечения.