Более 42 млрд рублей выделено на строительство дорог в Санкт-Петербурге в 2021-2023 годах

В 2021-2023 годах Петербург развернет активное дорожное строительство с привлечением федеральных средств Фото: Олег ЗОЛОТО

В бюджете Санкт-Петербурга на 2021-2023 года запланировано активное дорожное строительство. На эту сферу выделят 42,3 миллиарда рублей. Данный проект в среду, 28 октября 2020 года, рассмотрели в Законодательном собрании.

- Часть денег - 7,1 миллиардов рублей - из федерального бюджета. На них планируется начать строительство Южной широтной магистрали и новой развязки на пересечении Московского шоссе с Дунайским проспектом, продолжить реконструкцию Петрозаводского шоссе и Приморского шоссе возле "Лахта-центра", - рассказали в Смольном.

В будущем году в Петербурге планируется завершить строительство обходной дороги вокруг Красного Села и реконструкцию Лиговского путепровода. А также достроить Софийскую на пересечении с трассой М-11. В Приморском районе запланирован ввод развязки ЗСД с Шуваловским проспектом.

Также Петербург продолжит строить Широтную магистраль скоростного движения. Первая очередь - развязка ЗСД с Витебским проспектом. В бюджете города на 2021 год предусмотрено 6,6 млрд рублей на подготовку территории. Для строительства основного хода развязки планируется привлечь 10 млрд федеральных средств и столько же частных инвестиций.