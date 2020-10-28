Видео пожара на лакокрасочном заводе в Ленобласти 28 октября 2020 года: горит около трех тысяч квадратных метров

В Ленобласти горит лакокрасочный завод. Фото: МЧС РФ

Видео пожара на лакокрасочном заводе в Ленинградской области, который вспыхнул утром 28 октября 2020 года, появилось в соцсетях. Впечатляющие кадры опубликовали жители поселка Буяницы, где и полыхает производство.

- В 10:05 поступил сигнал о том, что произошел пожар по адресу: Ленинградская область, Волосовский район, населенный пункт Буяницы, дом 84. К месту ЧП были направлены дежурные смены трех пожарных частей, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Ленинградской области.

По прибытии было установлено, что в четырех ангарах горят емкости с растворителем. Сейчас пожарные пытаются локализовать пламя, работы ведутся по второму номеру сложности. На место подъезжают новые расчеты спасателей.

Площадь возгорания составляет 2850 кв.м. Персонал предприятия эвакуирован. Информации о пострадавших нет. К тушению привлечены 60 человек и 23 единицы техники.

Отметим, что завод расположен рядом с жилыми домами. Местные жители утверждают, что перед ЧП произошел взрыв.