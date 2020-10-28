Лучших народных дружинников наградили денежными премиями в Санкт-Петербурге

Лучшие народные дружинники получат премии правительства Санкт-Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге наградят лучших народных дружинников. В среду, 28 октября 2020 года, губернатор Александр Беглов подписал в постановление. В документе указало, что в 2020 году премии в размере 29,8 тысяч рублей удостоены 10 человек,

- 2020 год для всех выдался непростым. Из-за пандемии многие массовые мероприятия пришлось отменить, но все это время дружинники продолжали работать — проводили разъяснительную работу с петербуржцами по мерам противодействия распространению инфекции, участвовали в рейдах по выявлению несанкционированной торговли, - подчеркнул губернатор.

Сегодня в Петербурге существует 30 народных дружин - это почти 3,3 тысячи человек, которые помогают полиции охранять общественный порядок.

Так, за девять месяцев текущего года дружинники помогли задержать 1589 человек за административные нарушения, 15 подозреваемых в уголовном преступлении, а также раскрыть 14 преступлений.