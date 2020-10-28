Два водителя трамвая устроили поножовщину на проспекте Космонавтов

Водители трамвая утроили посиделки с поножовщиной. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Корпоративная» вечеринка закончилась вызовом врачей и полиции для двух водителей трамвая. Коллеги по профессии – 36-летний мужчина и 42-летняя женщина – приятно проводили время за «рюмкой чая» в квартире на проспекте Космонавтов. Однако вскоре посиделки пришлось прервать.

- 27 октября в 02:26 в дежурную часть от женщины 1977 года рождения поступило сообщение о ножевом ранении. В результате выезда с колото-резанной раной грудной клетки обнаружен мужчина, водитель трамвая ГУП «Горэлектротранс», проживающий на улице Ярослава Гашека, - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

Пострадавшего, с проникающем ранением живота и запахом алкоголя, в тяжелом состоянии, госпитализировали в НИИ имени Джанелидзе. А вторую участницу застолья, также пребывавшую в пьяном виде, забрали в отделение полиции.

Вопрос о возбуждении уголовного дела решается.