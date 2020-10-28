Граффити с Егором Летовым по соседству с Джоном Ленноном появилось в Санкт-Петербурге

Егор Летов появился в виде граффити в Санкт-Петербурге. Фото: instagram.com/oleg_neelo/

Художник Олег Нилов нарисовал граффити лидера группы «Гражданская оборона» Егора Летова по соседству с изображением Джона Леннона у сквера Виктора Цоя в Санкт-Петербурге. Двое коллег по цеху располагаются на гаражах. Раньше серые бетонные стены удручали своим видом. Похоже, граффитист решил создать музыкальную «аллею» из изображений знаковых музыкантов. Будет ли обновления соседних гаражей – пока неизвестно.

Сосед Летова - легендарный Джон Леннон. Фото: instagram.com/oleg_neelo/

Фотографии создания граффити с Летовым появились в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «Вконтакте». Горожане ожидаемо похвалили творца и цитировали некоторые строчки из песен Летова с обсценной лексикой, но многие комментаторы оказались не в курсе личности изображаемого героя.

- Еще знать бы, кто это, и было бы вообще круто. А то «Пупкиных» рисует, черт знает кто они и чем занимались! – воскликнула петербурженка, которая явно холодна к «Гражданской обороне».