Вячеслав Бутусов посвятил новую песню Санкт-Петербургу. Фото: Олег ЗОЛОТО

Известный рок-музыкант Вячеслав Бутусов написал гимн Санкт-Петербургу. Песня под лаконичным названием «Город» вышла на всех доступных платформах. В своей группе во «Вконтакте» Бутусов признается, что давно хотел написать нечто вроде посвящения Северной столице, поскольку считал это обязательным делом. Сингл вышел под проектом «Орден Славы».

- Я долго и постепенно подбирался к этой сакральной теме: через Пушкина и Достоевского, через Чайковского и Шостаковича, через Бориса Гребенщикова, Курехина и Цоя. Я намаливал эту песню. Наконец, во время длительного карантина меня посетили и подобающая музыка и подходящий текст. Всему свое время, - написал Бутусов.

Одновременно с композицией вышел и клип на песню, в котором нет сюжета, зато есть красивейшие виды Санкт-Петербурга, органично сочетающиеся с музыкальной составляющей.