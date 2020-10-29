«Зенит» без шансов проиграл «Боруссии» на пустом стадионе в Лиге чемпионов

"Зенит" проиграл со счетом 0:2 "Боруссии" во втором матче Лиги чемпионов. Фото: ФК "Зенит"

«Зенит» проиграл «Боруссии» со счетом 0:2 в гостевом матче в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/2021. Голами во втором тайме отметились нападающие хозяев Санчо (с пенальти) и Холанд. Сине-бело-голубые пока что занимают последнее место в турнирной таблице, так и не набрав ни одного очка. При этом поражение от дортмундтского клуба стало третьим к ряду для петербуржцев, продлив черную октябрьскую серию. К сожалению, со стороны «Зенита» не было абсолютных голевых моментов. Наставник команды Сергей Семак даже заменил в перерыве Дзюбу на Мостового в надежде изменить почерк атаки, но увы.

Матч прошел практически в гробовом молчании из-за отсутствия болельщиков на стадионе. Всему виной крайне плохая эпидситуация в Германии.

- Футбол - это игра для болельщиков. Атмосфера, которая царит здесь, впечатляет и остается в памяти надолго. Конечно, болельщики, особенно такие, которые приходят именно сюда - это впечатление на всю жизнь. К сожалению, мы эту атмосферу не увидим, - высказался на предматчевом интервью главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

Следующая игра сине-бело-голубых пройдет 1 ноября в гостях против «Химок» в рамках очередного тура РПЛ. А взять реванш за плохие результаты в Лиге чемпионов команда попробует уже 4-го числа в домашнем матче с «Лацио».