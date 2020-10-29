"Закладчика" наркотиков по Василеостровскому району задержали в Санкт-Петербурге

Закладчика наркотиков поймали в Петербурге / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Полиция Санкт-Петербурга поймала очередного "закладчика" наркотиков. 22 октября 2020 года у дома 4 по переулку Каховского патрульные остановили 22-летнего парня. При задержании тот выкинул из карманов восемь свертков, в которых оказались наркотики.

- Экспертиза показала, что в одном из свертков находилось около 1,92 грамма наркотического вещества производного от N-метилэфедрона. Остальные свертки будут изучены, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу.

Парень делал закладки в Василеостровском районе и Киришском в Ленобласти / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Во время обысков на Наличной улице, где живет задержанный, полиция также нашла семь пакетиков с кристаллическим веществом белого цвета, которое оказалось производным N-метилэфедрона-альфа-пирровалерофенона массой 70,12 грамма, 262 разных свертков, а также один пакетик в веществом черного цвета, электронные весы и упаковочные материалы.

Оказалось, что парень работает "кладовщиком" наркотиков одного интернет-магазина. Также полицейские обнаружили координаты 114 "закладок" в Василеостровском районе и 53 в Киришском районе Ленобласти. Расследование продолжается.