Петербургский НИИ акушерства и гинекологии им. Отта прекратил прием рожениц из-за коронавируса

НИИ им. Отта закрыл прием пациенток на два отделения. Фото: vk.com/institut_otta

Научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии имени Отта, расположенный в Санкт-Петербурге, временно прекратил прием пациенток на два отделения. Причиной стал коронавирус.

- В соответствии с приказом директора с 26.10.2020 г. приостановлен прием пациентов на роды и в отделение патологии беременности до особого распоряжения. Остальные подразделения продолжают свою работу в обычном режиме, - сообщает пресс-служба института.

Официально причины не называются, однако по предварительной информации, причиной ограничений стало заболевание одного или нескольких сотрудников НИИ коронавирусом.

Сейчас в учреждении проводятся санитарные мероприятия, все контактировавшие с больными изолированы и проходят обследование на наличие инфекции «ковид-19».

Вспышки коронавируса среди пациенток НИИ имени Отта нет.