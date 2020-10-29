Полугодовой запас лекарств от коронавируса создали в Ленинградкой области

В Ленинградской области создан неснижаемый запас препаратов для лечения коронавируса, которого хватит от 3 до 6 месяцев Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области создали неснижаемый запас лекарств, используемых при лечении коронавируса. Как сообщили в администрации области в четверг, 29 октября 2020 года, препаратов должно хватить примерно на полгода.

- Создан неснижаемый запас препаратов для лечения коронавируса, которого хватит от 3 до 6 месяцев, – рассказал председатель регионального комитета по здравоохранению Сергей Вылегжанин.

Бесплатные лекарства также выдаются пациентам, которые проходят лечение амбулаторно - на дому.

Также в Ленинградской области проходит массовое обследование населения. Так, в сутки специалисты делают порядка 4,5 тысяч тестов на коронавирус. Исследования на COVID-19 проводится на базе 15 лабораторий. На сегодняшний день проведено 455 826 лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию. В общей сложности выявлено уже 11 тысяч зараженных.